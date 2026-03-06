Цветы на 8 марта дарят 7 из 10 жителей Казани: 41% делают это всегда, еще 30% — почти всегда. В среднем на букет готовы потратить 4 тыс. руб., сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 70% казанцев дарят девушкам цветы на 8 марта

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ 70% казанцев дарят девушкам цветы на 8 марта

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Самыми популярными цветами остаются тюльпаны — их выбирают 34% горожан. Букет из 15 тюльпанов стоит примерно 3,7 тыс. руб. На втором месте розы (25%): букет из 15 роз обходится примерно в 5 тыс. руб.

На подарки к празднику жители Казани в среднем планируют потратить около 6 тыс. руб. Чаще всего дарят сладости, косметику, украшения и подарочные сертификаты. При этом треть жительниц Казани хотели бы получить на праздник впечатления — например, путешествие или поход в спа.

Анна Кайдалова