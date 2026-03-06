В Самарской области вырос объем выдачи автокредитов

Объем выдач автокредитов ВТБ в Самарской области в феврале вырос на 11% по сравнению с январем. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средний чек сохранился на уровне около 1,5 млн руб., что соответствует общероссийскому показателю. В феврале в России было оформлено порядка 70,2 тыс. кредитов на покупку легковых машин.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн руб., то есть на 5% выше результата 2025 года.

Евгений Чернов