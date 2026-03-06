Авиалайнер не смог выполнить рейс из Перми в Москву по техническим причинам

Пермская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия после возврата в аэропорт Большое Савино воздушного судна «Суперджет» авиакомпании «Россия». Как сообщает надзорный орган, при выполнении рейса из Перми в Шереметьево экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Это произошло по техническим причинам. Посадка была произведена около 18 часов в штатном режиме. «Транспортной прокуратурой взято на контроль предоставление пассажирам полагающихся услуг в связи с задержкой выполнения авиарейса», - говорится в сообщении.

