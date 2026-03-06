Еврокомиссия назвала неприемлемыми угрозы Орбану со стороны Зеленского

Еврокомиссия (ЕК) считает неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Жилл. 5 марта господин Зеленский заявил, что предоставление Украине кредита в €90 млрд блокирует «один человек в Евросоюзе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл

Фото: @OlofJill Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл

Фото: @OlofJill

«Подобные высказывания недопустимы. Не должно быть никаких угроз в адрес государств-членов ЕС»,— сказал господин Жилл на брифинге (цитата по Le Figaro).

Украинский президент призвал Виктора Орбана одобрить выдачу денег Киеву. «Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам — пусть они ему звонят и с ним общаются»,— добавил Владимир Зеленский (цитата по УНИАН).

«Мы не будем выполнять требования о прекращении поставок российских энергоресурсов, финансировании войн других стран и допуске их в Европейский союз. Мы не будем выполнять эти требования, даже если они угрожают нам жизнью»,— ответил Виктор Орбан (цитата по M1).