Вынесли приговор двум ворам, совершившим серию краж в Татарстане

Исетский районный суд вынес приговор двум обвиняемым в серии квартирных краж в населенных пунктах от Татарстана до Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что злоумышленники похищали ювелирные украшения и денежные средства из чужих домов с июля 2024 года по январь 2025 года. Всего им вменяется 14 эпизодов, общий ущерб составил около 2,5 млн руб. Они выбирали небольшие села и пользовались тем, что местные жители часто оставляют ключи от домов в надворных постройках или на крыльце.

Одному из нарушителей суд назначил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, второму — 4 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Анна Кайдалова