Чипам монтируют систему контроля

США хотят контролировать экспорт процессоров AMD и Nvidia. Такую инициативу сейчас рассматривает администрация Дональда Трампа, пишет Bloomberg. По данным агентства, иностранные покупатели чипов должны будут получать разрешение от правительства Штатов.

Инициатива коснется компаний, которые создают крупные вычислительные кластеры. Им придется не только запрашивать у Белого дома одобрения своих проектов, но еще и раскрывать бизнес-модели и, возможно, даже допускать представителей американских властей для инспекций на местах, отмечает Bloomberg.

На особом контроле правительство США хочет держать крупные закупки, от 200 тыс. процессоров для одной компании. Такие поставки разрешат только союзникам, готовым дать строгие гарантии безопасности и обещание осуществить «сопоставимые» инвестиции в развитие американского ИИ, уточняет агентство

Отказаться от такого сотрудничества не получится, так как альтернативного продукта в мире нет, пояснил сооснователь ИИ-интегратора Metalab Сергей Батулин:

«Чипы Nvidia — это единственное на сегодняшний день в мире решение, которое позволяет развертывать крупные языковые модели. Других вариантов, признанных, скажем так, на рынке, не существует. Ввиду этого все закупают данные чипы.

Что касается разрешения США, кому можно продавать, кому нет, то здесь приходим к простому выводу: такие меры работают для тех стран, у которых нет большого списка санкций на своих плечах. Наша же страна имеет полное право на данные документы не обращать внимания и этим и пользуется: языковые модели надо развивать — работаем.

Сейчас в мире существуют квоты. Допустим, для американских компаний — OpenAI, Amazon и так далее — они, условно говоря, безлимитные или около того. Для других стран, в первую очередь для Китая, есть серьезные ограничения. Чаще всего речь идет о том, что нельзя продавать самые передовые решения. Вот устаревшие — можно.

Но, оказалось, что самые передовые видеокарты не особо-то и нужны, потому что на них, чтобы развернуть некий IT-кластер, нужно очень много других дополнительных инфраструктурных решений, включая теплообмен, теплоотвод. И на более устаревших версиях уже есть обкатка, и они хорошо себя показывают. Дальше основная работа, на самом деле, ложится на софтверных инженеров: по-другому языковые модели программировать, чтобы они оптимальным образом работали на устаревших картах.

Такие лицензии или ограничения приводят к тому, что возможность развивать все равно модели есть, зато они становятся более эффективными, требуют, по сути, меньшего количества вычислений».

Четыре года назад Nvidia приостановила сотрудничество с российскими компаниями, перестала продлевать и продавать им лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Но покупка чипов по-прежнему доступна, пояснил генеральный директор «АСИЕ-Групп» Сергей Рысин:

«Лицензия — это разрешение на поставку, на выполнение данного контракта, а не на возможность работы чипа. Если такое решение будет принято, то это значит, что правительство США должно знать, куда будет поставляться тот или иной чип, тот или иной сервер от компании Nvidia.

Это заставит придумать новые механизмы поставок оборудования, с чем Россия уже сталкивалась, когда был запрет на импорт систем резервного копирования для атомной промышленности. Ну появится, например, у нас сервер или видеокарта, которая выпущена для юридического лица, расположенного в ОАЭ, Южной Америке и так далее.

Все живо, все работает, и ни одного сбоя нет. Большинство чипов производится на территории Тайваня. Аренда таких устройств у российских игроков, хостинг-провайдеров стоит дорого. Из-за этого нам, например, пришлось покупать их самостоятельно. Это возможно благодаря параллельному импорту, и оборудование работает на территории России, все хорошо».

Собственный процессор для искусственного интеллекта разработали в Китае. Осенью 2025 года Управление кибербезопасности КНР запретило технологическим компаниям страны, включая ByteDance и Alibaba, покупать чипы производства Nvidia. Регуляторы пояснили, что процессоры местного производства достигли сопоставимого уровня производительности.

Даже если КНР предложит рынку аналог, покупателям все равно придется соглашаться на контроль иностранного правительства, считает доцент факультета Информационной безопасности университета ИТМО Андрей Бойко:

«Другие альтернативы есть, но они либо дороже, либо менее производительные за те же деньги. Исключение составляют китайские компании, которые тоже делают собственные тензорные вычислители, но про них информации чуть меньше.

Китайцы сами для себя такие чипы разрабатывают. Про это регулярно проскакивает информация в новостях, что их уже нейросети рассчитаны на их тензорные ускорители вычислений. Вопрос в другом: будут ли они их продавать кому-то тоже без лицензии? То есть мы окажемся перед вариантом покупать американскую лицензию и американские чипы, либо китайские чипы с китайской лицензией.

Сейчас все работают над обучением моделей, либо над решением задач на своих серверах, которые отключены от интернета так, чтобы никто не видел, чем они там занимаются. Скорее, интересно, кто это делает. То есть, если понятно, кто купил, ясно и то, для каких конкретно целей. Если эти работы потом выплывут не там, где было предусмотрено лицензией, то к тем, кто ее подписывал, могут возникнуть вопросы».

На чипах работают суперкомпьютеры крупных российских компаний. Например, «Яндекс» использует это решение для повышения скорости и точности поиска голосового помощника «Алиса», облачной платформы Yandex Cloud, потокового перевода иноязычных видео и других задач. Также на этих чипах работают платформы VK, «Сбера» и других IT-гигантов.

