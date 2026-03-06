Приложением «Подорожник» за минувший год воспользовались почти 600 тысяч пассажиров

Мобильное приложение для оплаты проезда в общественном транспорте Петербурга «Подорожник» отметило первую годовщину с момента запуска, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Сегодня цифровым сервисом пользуются около 590 тыс. человек, а с момента релиза пассажиры совершили около 10 млн поездок и более 2 млн пополнений виртуальных проездных билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

С марта 2026 года приложение вошло в «белый список» Минцифры — перечень российских платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сервис позволяет оформить широкий спектр билетов: от единого с фиксированной суммой до суточных и месячных проездных на разные виды транспорта. По данным комитета, стоимость одной поездки с виртуальным «Подорожником» в среднем на 26% ниже, чем при оплате разовым билетом.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что пользователи ценят приложение за простой интерфейс и экономию времени — весь процесс от пополнения до оплаты занимает несколько кликов, исключая необходимость обращаться в кассы.

Андрей Маркелов