Уже не те цветочки

За год стоимость цветов в Перми выросла от 10 до 30%, сообщили «Ъ-Прикамье» опрошенные участники рынка. Повышение связано с текущей инфляцией и ростом налоговой нагрузки на предпринимателей. Помимо цветов наблюдается рост стоимости на их упаковку. Тем не менее в преддверии 8 Марта заметного удорожания букетов в салонах не отмечают. Участники рынка говорят, что бизнес старается адаптироваться к экономическим реалиям с помощью оптимизации затрат и формирования нового предложения. Объем выручки планируется компенсировать за счет оборота. При этом существенного спада спроса они не ожидают.



Как рассказала «Ъ-Прикамье» основательница флористического пространства «На расцвете» и одноименного сервиса доставки Алена Денисенко, в Перми цена цветов и букетов из них в рознице увеличилась на 25–30% за год. При этом их аукционная стоимость выросла за этот период примерно на 10%. «Многие цветочные салоны слетели с патентной системы налогообложения, что повлияло на рост стоимости букетов в рознице»,— поясняет эксперт. Госпожа Денисенко добавила, что тренд этого сезона — луковичные цветы, включая гиацинты и мускари, которые можно посадить в кашпо.

Руководитель сети салонов «Цветы рядом» Андрей Зубко оценил рост стоимости цветов, поставляемых преимущественно из Голландии и Кении, на 10–15% год к году и связал это с естественным увеличением инфляции. При этом, по его словам, значительного всплеска цен в преддверии 8 Марта в этом году нет. Например, на традиционный атрибут праздника — тюльпаны — в салоне стоимость не меняли, оставив ее на уровне 139 руб. за штуку. По данным господина Зубко, большая часть цветов в пермских магазинах импортные, однако к 8 Марта закупаются и российские тюльпаны. В этом году закупочная цена цветка была чуть выше прошлогодней. «Несмотря на это, мы решили не увеличивать стоимость и сыграть на росте оборотов продаж»,— подчеркнул руководитель «Цветы рядом».

По словам совладелицы цветочных студий Mono, Utrom и Opera III Марии Коуровой, в последнее время снизился средний чек на букеты. Клиенты стали адаптировать свой бюджет под предложение на рынке, но ожидают того же качества и сервиса. «Как правило, к нам возвращаются постоянные покупатели, а вот приток новых гостей в этом году не такой большой. Кроме этого, снизилось количество региональных корпоративных заказов, в основном цветы заказывают московские организации,— говорит госпожа Коурова.— Каждый месяц возникают какие-то новые вводные, под которые нам приходится подстраиваться. Бывает, что цветы дольше стоят на границе или, наоборот, приходят раньше. Сложности для цветочного бизнеса есть, но мы учимся к ним адаптироваться».

Вместе с ростом цен на цветы участники рынка наблюдают удорожание упаковочного материала. «К букетам мы прилагаем инструкцию по ухаживанию за ними, открытку, наклейки, аквабокс, несколько слоев бумаги с логотипом, ленты, к некоторым еще прилагается коробка. Если в прошлом году упаковка стоила 250 руб., то сейчас примерно 450 руб.»,— рассказала госпожа Коурова.

По данным аналитиков маркетплейса цветов и подарков Flowwow, средняя стоимость букета в Перми к концу февраля составляла 3250 руб., что соответствует уровню прошлого года. Согласно их прогнозам, цены в преддверии 8 Марта вырастут в пределах 4–6% год к году. При этом пиковыми днями при заказе в городе может стать период с 6 по 8 марта. После праздников цены традиционно возвращаются к базовым значениям.

Сохранение средней стоимости аналитики объясняют изменением в потребительском поведении пользователей. «Пермяки начали выбирать более бюджетные, но при этом стильные букеты. Замечая данный тренд, селлеры расширяют ассортимент и представляют композиции в разных ценовых сегментах. Так, в прошлом году одним из популярных букетов была композиция из французских роз, которую в среднем приобретали за 3360 руб. В этом же году жители выбирают авторские композиции, например из французских роз, диантусов и лизиантуса в среднем за 3150 руб.»,— говорят аналитики. Спрос на цветы в начале марта вырос на 30% к аналогичному периоду предыдущего года.

Стоит отметить, что, по данным аналитиков 2ГИС, в этом году Пермь стала лидером среди городов-миллионников по цене на стандартный букет-комплимент из семи роз. В феврале его стоимость составила 2722 руб.

По словам Андрея Зубко, в этом году также пользуются популярностью мимоза, ирисы, розы и хризантемы. «Минувший год в целом был для бизнеса очень удачным. Увеличение мы наблюдали и по прибыли, и по выручке. В январе-феврале этого года, наоборот, заметили некоторый отток — потребитель сейчас находится в некоторой настороженности. Несмотря на это, существенного спада на рынке мы не ожидаем»,— говорит господин Зубко.

Анастасия Леонтьева