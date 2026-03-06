В «Билайне» заявили перебоях связи в Москве из-за «внешних ограничений»

В некоторых районах Москвы наблюдаются сбои в работе оператора связи «Билайн». Об этом сообщили «Ъ» в «Вымпелкоме». В компании объяснили неполадки «внешними ограничениями».

«Сеть действительно может работать с прерываниями. Ждем восстановления доступа вместе с вами»,— сказали в «Вымпелкоме».

На работу «Билайна» за последние сутки пожаловались 742 человека, следует из данных Detector404.ru. Пик обращений пришелся на 14:35 мск. Помимо жителей Москвы, на неполадки в работе сети пожаловались абоненты из Амурской, Ярославской и Тверской областей, а также Забайкальского края.