Акционера «Ангиолайна» Наталью Лебедеву приговорили к штрафу по делу о растрате

Советский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении акционера компании «Ангиолайн» Натальи Лебедевой. Ее признали виновной в растрате средств фирмы (ч.3 ст. 160 УК РФ) и назначили штраф в размере 150 тыс. руб. Однако с учетом срока содержания под стражей, нахождения под домашним арестом и под запретом определенных действий, ее освободили от наказания. Судом также был удовлетворен гражданский иск АО «Ангиолайн» к обвиняемой о взыскании с нее материального ущерба в размере 863 тыс. руб., сообщают суды общей юрисдикции региона.

В материалах следствия указывается, что с октября 2015-го по май 2017 года Наталья Лебедева, занимая должность менеджера по работе с клиентами компании и являясь держателем безлимитной банковской карты с доступом к валютному счету организации, якобы похитила почти $13,9 тыс. (863,7 тыс. руб.).

Как писал «Ъ-Сибирь», предпринимательница была задержана в июне 2024 года. АО «Ангиолайн» владеет 100% в одноименном ООО, которое расположено в научном центре Кольцово. Компания является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий для интервенционной кардиологии.

Александра Стрелкова