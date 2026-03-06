Пластиковый гуру

Британский музыкант Деймон Албарн выпустил новый альбом своей виртуальной группы, которая из игрушки на обочине рок-карьеры превратилась в стадионный аттракцион. В альбоме «The Mountain» он собрал своих живых и мертвых друзей, чтобы представить публике лучшие, с точки зрения Игоря Гаврилова, песни за всю карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девятый альбом группы Gorillaz «The Mountain»

Когда лидер Blur Деймон Албарн и его друг, художник Джейми Хьюлетт создали мультяшную группу Gorillaz, в мире еще не существовало YouTube, iTunes и платформы SUNO, генерирующей на нынешнем историческом этапе 7 млн песен в день. Gorillaz появились как шутка рокера над поп-музыкой и одновременно отдушина звезды-миллионера, уставшего от бесконечных туров. Пусть отдуваются рисованные музыканты. Тем более что писать поп-песни — штука довольно простая.

Спустя 25 лет после релиза дебютного альбома «Gorillaz» Деймону Албарну для создания шлягера по-прежнему достаточно примитивного синтезатора, дешевой драм-машины, старого «лоуфайного» микрофона и детского хора.

В рамках рекламной кампании нового альбома «The Mountain» он рассказал, что первый и главный шлягер Gorillaz «Clint Eastwood» был создан на основе пресета, «забитого» по умолчанию в японскую электронную автоарфу «Омникорд». Для того чтобы свести с ума весь мир, достаточно самого простого инструментария и хорошего воображения.

В альбоме «The Mountain» Деймон Албарн взял курс на Индию и пригласил в студию Анушку Шанкар с ситаром и поп-звезд Аши Бхосле и Аши Путли, а Джейми Хьюлетт привел музыкантов Gorillaz Мердока, Рассела, Ту-Ди и Нудл в джунгли, полные древних тайн, мифических чудовищ, йогов-провидцев и нестрашных хищников. Промомультик Gorillaz, в котором звучат песни «The Mountain», «The Moon Cave» и «The Sad God», основан на киплинговской «Книге джунглей» и даже чем-то напоминает «Маугли» режиссера Романа Давыдова. Только вот в советском мультфильме вряд ли можно себе представить интрижку между человеком и змеей. А у Мердока она случилась. Все-таки этот мир не совсем детский.

Другой мотив альбома «The Mountain» — скорбь. Оба основателя группы в преддверии активной фазы работы над альбомом потеряли отцов.

Грусть сплетается в «индийских» песнях альбома с тематикой жизни после смерти. Одна из красок — голоса ушедших из жизни музыкантов и артистов, которые прописались во вселенной Gorillaz на протяжении четверти века. Деннис Хоппер, Бобби Уомак, Тони Аллен, Марк И. Смит, а также рэперы Пруф и Trugoy the Dove из De La Soul появляются на «The Mountain» не для того, чтобы кого-то напугать или ввергнуть в уныние. В этой вселенной они у себя дома, так же, как аниме-гитаристка Нудл или вполне материальные Ясин Бей, Джонни Марр, Idles и Sparks.

Желание спрятаться за рисованными героями руководило Албарном только на первых порах, и все попытки создать на живых выступлениях голограммы или иные формы материализации музыкантов в итоге уступили место масштабному живому шоу, в котором Деймон Албарн ни от кого не прячется, но и рок-звезду из себя не строит. Он выглядит как руководитель детского хора, которому повинуется толпа учеников. За историю Gorillaz через проект в его аудио-, видео- и сценическом воплощении прошли более ста артистов. Gorillaz — нить, которой Бэд Банни связан с Лу Ридом, а Брюс Уиллис — с Омаром Сулейманом.

При желании можно рассматривать каждый альбом Gorillaz в некоем сюжетном контексте, будь то мир после 11 сентября в «Demon Days» (2005), экологический коллапс в «Plastic Beach» (2010) или «жизнь после смерти» в «The Mountain». К 2026 году судьбы мультяшек-рокеров отошли на второй план, а слушатели первого альбома Gorillaz уже вполне могут быть дедушками и бабушками.

Деймон Албарн, во главе Blur воевавший в 1990-е с Oasis за лидерство в брит-попе, свой факультативный проект в конце концов превратил в личное высказывание, в котором есть место и игре, и мировым проблемам, и смерти.

И все-таки главным героем в новом альбоме оказывается не Деймон Албарн, не Джейми Хьюлетт, и не их анимационные аватары, а вроде бы совсем бездушная вещь, которая называется «продакшен». Без подхода, исповедуемого Gorillaz, не было бы ни хита Билли Айлиш «Bad Guy», ни фильма про «k-pop-охотниц на демонов». На протяжении всей истории Gorillaz Деймон Албарн постоянно играет с темой искусственного, синтетического, от первых битов альбома «Gorillaz» через «мусорное пятно» в Тихом океане в «Plastic Beach» к новой песне «The Plastic Guru». Он в состоянии выстроить многофигурный «альбом-собор» «Plastic Beach», а следом в гастрольном автобусе записать не менее сильный «The Fall», пользуясь одним лишь iPad. Текущий проект Албарна — музыка к фильму Луки Гуаданиньо о создателе ChatGPT Сэме Альтмане. Если снимают кино об ИИ, Деймон Албарн с большой вероятностью где-то неподалеку.

В Blur Деймон Албарн регулярно возвращается — ради кайфа почувствовать себя живым, «вдарив по струнам» вместе с такими же потными мужиками — друзьями детства. А Gorillaz — это чудо создания большого из малого, органики из пластика, живого из неживого.

Игорь Гаврилов