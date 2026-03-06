В минцифры Башкирии опровергли информацию о неисправном оборудовании в центре обработки данных

Системы хранения данных, закупленные в сентябре 2023 года за 92,2 млн руб. у ООО «Технопрогресс», «функционируют в штатном режиме», сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления Башкирии на запрос «Ъ-Уфа». С декабря 2023 года оборудование, переданное Центру информационно-коммуникационных технологий республики, используется в Республиканском центре обработки данных, отметили в министерстве.

Ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что закупленное по госконтракту оборудование якобы не работает, а министерство не предпринимает мер для взыскания убытков с поставщика.

В министерстве пояснили, что одно из закупленных устройств было заменено поставщиком на аналогичное в рамках гарантийных обязательств на время замены контроллера.

«Информация о «неисправном и неиспользуемом оборудовании», распространенная в телеграм-каналах, не соответствует действительности»,— подчеркнули в министерстве.

Олег Вахитов