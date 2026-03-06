В Татарстане фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в 2025 году произвели 5,5 млн срезанных цветов. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фермеры Татарстана за год вырастили 5,5 млн цветов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фермеры Татарстана за год вырастили 5,5 млн цветов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прошлом году сельхозорганизации Приволжского федерального округа собрали 115 млн цветов — почти 26% от общероссийского объема. Основная часть производства сосредоточена в Мордовии, Удмуртии и Оренбургской области, на которые приходится 89% сбора в округе.

Татарстан, Кировская область и другие регионы ПФО, по мнению экспертов, являются скорее нишевыми игроками.

Среди цветов большим успехом у покупателей пользуются розы, хризантемы и тюльпаны — на них приходится более 75% продаж.

Анна Кайдалова