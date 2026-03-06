Суд оценил слова Евтушенко

Жительница Самарской области Полина Евтушенко, склонявшая своего знакомого к госизмене, приговорена к 14 годам лишения свободы. Она также активно высказывалась в поддержку террористических организаций.

Центральный окружной военный суд (Самара)

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Центральный окружной военный суд (Самара)

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд (Самара) приговорил жительницу Тольятти Полину Евтушенко к 14 годам колонии общего режима. Она признана виновной в приготовлении к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных cил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). В срок лишения свободы засчитано пребывание в СИЗО. Ей также запрещено администрировать сайты и интернет-сообщества в течение четырех лет. Гособвинение просило для Полины Евтушенко 18 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемая склоняла своего знакомого Николая Комарова «к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, а именно к вступлению в вооруженное формирование "Легион “Свобода России" (ЛСР, признано в РФ террористической организацией и запрещено.— "Ъ") для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины». Мужчина записал все разговоры и обратился в ФСБ.

Полине Евтушенко 27 лет. Она прописана в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области, но фактически проживала в Тольятти и зарабатывала на жизнь продажей спортивной одежды. После начала СВО Полина Евтушенко регулярно публиковала в соцсетях антивоенные посты, в том числе на украинском языке. В частности, она распространяла ссылки на бот в телеграме, принимавший заявки от желающих сдаться в плен российских военнослужащих. Тольяттинка размещала на своей личной странице ссылку на петицию с требованием инициировать импичмент президента России Владимира Путина, а также фотографии купюр с антивоенными лозунгами.

Сама Полина Евтушенко в ходе одного из судебных заседаний заявила, что не склоняла своего визави к вступлению в террористическую организацию. На что свидетель в ответ заметил, что у нее на тот момент на кроссовках до сих пор были бело-сине-белые и желто-синие шнурки.

Полина Евтушенко не признала вину. Комментировать приговор она и ее адвокат не стали. Интересно, что отец ее ребенка участвует в СВО.

Андрей Сазонов