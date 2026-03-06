Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперт рассказал, что делать после сомнительного телефонного звонка

После звонка со словами «служба безопасности банка», «на вас оформлен кредит» или «вы выиграли приз» многие теряются. О том, какие шаги после сомнительного звонка имеют смысл, рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Первое — успокоиться и трезво оценить ситуацию. «Мошенники давят на эмоции: пугают блокировкой карты, долгами или обещают выигрыш. Их задача — чтобы человек действовал автоматически», — объяснил специалист. Угрозы, требования перевести деньги, продиктовать коды из SMS, данные карты или паспорта, запрет рассказывать о разговоре — признаки мошенничества. Беседу можно прервать.

Частая ошибка — перезванивать по входящему номеру. «Набирая номер обратно, вы подтверждаете, что контакт активен, — отметил эксперт. — Это может привести к новым атакам». Безопаснее самостоятельно найти официальный номер организации на сайте или в приложении и уточнить информацию там.

Если собеседник представился сотрудником банка, проверьте операции по счету в официальном приложении. «Ни один реальный сотрудник банка не попросит назвать CVV-код, пароль от кабинета или коды из SMS», — напомнил Лопатин. При таких просьбах завершите разговор и свяжитесь с банком по официальным каналам.

«Мошенники торопят, говоря, что решение нужно прямо сейчас. Любая пауза играет против них», — пояснил эксперт. Важно сделать паузу, не принимать решений по телефону. Обсудите ситуацию с близкими: со стороны легче заметить несостыковки. Если вы назвали данные или подтвердили операцию, немедленно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и смените пароли.

Используйте защитные инструменты телефона: добавьте номер в черный список, включите фильтрацию спам-вызовов, установите приложение для блокировки нежелательных звонков. При регулярных мошеннических звонках он советует сообщить об этом оператору связи, а при серьезных угрозах, вымогательстве или попытке завладеть крупной суммой задуматься об обращении в правоохранительные органы.

Эксперт подчеркнул, что не стоит винить себя за сам факт того, что вы ответили на странный вызов. «С такими звонками сталкивается практически каждый: мошенники работают массово, и полностью оградиться от них невозможно, — отметил он. — Важно то, что вы делаете после разговора: не продолжать общение, ничего не подтверждать по телефону, перепроверять информацию по официальным номерам и обсуждать сомнительные ситуации с близкими. Эти простые шаги часто позволяют избежать реальных финансовых потерь и лишних нервов».

ПАО «МегаФон»

Реклама