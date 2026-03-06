Эксперт рассказал, что делать после сомнительного телефонного звонка

После звонка со словами «служба безопасности банка», «на вас оформлен кредит» или «вы выиграли приз» многие теряются. О том, какие шаги после сомнительного звонка имеют смысл, рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Первое — успокоиться и трезво оценить ситуацию. «Мошенники давят на эмоции: пугают блокировкой карты, долгами или обещают выигрыш. Их задача — чтобы человек действовал автоматически», — объяснил специалист. Угрозы, требования перевести деньги, продиктовать коды из SMS, данные карты или паспорта, запрет рассказывать о разговоре — признаки мошенничества. Беседу можно прервать.

Частая ошибка — перезванивать по входящему номеру. «Набирая номер обратно, вы подтверждаете, что контакт активен, — отметил эксперт. — Это может привести к новым атакам». Безопаснее самостоятельно найти официальный номер организации на сайте или в приложении и уточнить информацию там.

Если собеседник представился сотрудником банка, проверьте операции по счету в официальном приложении. «Ни один реальный сотрудник банка не попросит назвать CVV-код, пароль от кабинета или коды из SMS», — напомнил Лопатин. При таких просьбах завершите разговор и свяжитесь с банком по официальным каналам.

«Мошенники торопят, говоря, что решение нужно прямо сейчас. Любая пауза играет против них», — пояснил эксперт. Важно сделать паузу, не принимать решений по телефону. Обсудите ситуацию с близкими: со стороны легче заметить несостыковки. Если вы назвали данные или подтвердили операцию, немедленно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и смените пароли.

Используйте защитные инструменты телефона: добавьте номер в черный список, включите фильтрацию спам-вызовов, установите приложение для блокировки нежелательных звонков. При регулярных мошеннических звонках он советует сообщить об этом оператору связи, а при серьезных угрозах, вымогательстве или попытке завладеть крупной суммой задуматься об обращении в правоохранительные органы.

Эксперт подчеркнул, что не стоит винить себя за сам факт того, что вы ответили на странный вызов. «С такими звонками сталкивается практически каждый: мошенники работают массово, и полностью оградиться от них невозможно, — отметил он. — Важно то, что вы делаете после разговора: не продолжать общение, ничего не подтверждать по телефону, перепроверять информацию по официальным номерам и обсуждать сомнительные ситуации с близкими. Эти простые шаги часто позволяют избежать реальных финансовых потерь и лишних нервов».

