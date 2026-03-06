Директоров «Региона» и «Толстого» обвинили в хищении при ремонте трубопроводов

Правоохранительные органы задержали бывшего гендиректора ООО «Регион» Наталью Барабаш и главу ООО «Толстый» Дмитрия Аганина. Следствие обвинило их в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Обоих арестовали, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следователей, в 2023 году с «Регионом» и «Толстым» заключили контракт на реконструкцию водопроводов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Тогда же главы компаний подали документы о якобы выполненных работах. Условия контракта не были выполнены. Сумма ущерба по делу не разглашается.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Регион» учредили в мае 2016 года в Хабаровском крае. В 2024 году компания заняла четвертое место в отрасли строительства в регионе с выручкой 2,4 млрд руб. ООО «Толстый» учредили в сентябре 2022 года, организация занимается штукатурными работами.

Никита Черненко