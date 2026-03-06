В 2025 году оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3,9%

Оборот розничной торговли в Нижегородской области по итогам прошлого года составил более 1,4 трлн руб. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, в сопоставимых ценах это на 3,9% выше уровня годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Опережающими темпами росли розничные продажи непродовольственных товаров (+6,5%). Также за год выросли продажи легковых автомобилей (+10,6%), компьютеров (+17,4%), велосипедов (+8,7%), игр и игрушек (+5,1%), одежды (+6,8%).

Продовольственный сектор показал рост 0,9%. Наибольшими темпами росли розничные продажи яиц (+9,7%), сахара (+8%), хлеба и хлебобулочных изделий (+8,4%), свежих овощей (+13,2%) и круп (+4,7%).

По состоянию на начало марта в Нижегородской области работает более 16,3 тыс. розничных магазинов.

«Рост товарооборота происходит на фоне замедления розничного кредитования, что свидетельствует о наличии устоявшегося платежеспособного спроса в регионе»,— отметил Егор Поляков.

Андрей Репин