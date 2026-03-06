«МегаФон» отчитался за 2025 год

Выручка «МегаФона» по итогам 2025 года выросла на 8,15% до 525,6 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. Сервисная выручка также увеличилась на 9,62% до 445,4 млрд руб., а OIBDA — на 11,57% до 222,3 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 8,19% до 41,3 млрд руб.

Абонентская база оператора увеличилась на 1,77% до 79,37 млн человек. При этом CAPEX компании сократился на 29,78% до 40 млрд руб. Снижение CAPEX в компании объясняют «переходом к более сбалансированной инвестиционной модели, ориентированной на эффективность вложений и поддержание устойчивого развития сети».