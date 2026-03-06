Польша на три месяца ограничит полеты в восточной части страны

Польское агентство аэронавигации (PAP) сообщило о создании ограниченной для полетов зоны в восточной части страны. Об этом сообщили на сайте агентства.

Ограничение вводят по требованию оперативного командования ВС Польши в связи «с необходимостью обеспечения безопасности государства». Мера будет действовать с 10 марта до 9 июня 2026 года.

Запрет распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты на высоте до 3 км. Ограниченная зона действует круглосуточно.

Исключения предусмотрены для самолетов гражданской и санитарной авиации. Для пролета через эту территорию потребуется специальное разрешение.