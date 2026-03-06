В Самарской области библиотечную сеть поймали на дроблении закупок ради поставки мебели

Арбитражный суд Самарской области признал недействительными десять договоров на поставку мебели, заключенных библиотечной информационной сетью Новокуйбышевска с индивидуальным предпринимателем. Решение было вынесено по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что контракты были заключены с единственным поставщиком путем дробления закупок. В соответствии с законом должен был быть проведен конкурс с участием нескольких заявителей, из которых выбирался победитель.

Мебель была поставлена для новой модельной библиотеки, и подрядчик выполнил свои обязательства. Однако прокуратура инициировала судебное разбирательство, требуя признать контракты недействительными.

Предприниматель обратился в суд со встречным требованием вернуть мебель, но его иск был отклонен. При этом с него взыскали полученные 3 млн рублей.

Георгий Портнов