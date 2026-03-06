Уфа заняла 48 место в рейтинге по качеству общественного транспорта

Уфа по итогам 2025 года заняла 48 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, составленном консалтинговой компанией Simetra. По сравнению с прошлым годом город улучшил положение на семь строчек, однако с 2020 года позиции ухудшились на 16 мест.

Всего в рейтинге представлены 100 городов из 72 регионов страны, а также Москва и Санкт-Петербург.

Аналитики Simetra совместно с Ассоциацией транспортных инженеров оценивали состояние общественного транспорта по 65 критериям, распределенным на пять групп. Уфа заняла 33 строчку по устойчивости развития и безопасности системы, 51 место — по ценовой доступности, 59-е — по комфорту и удобству, 65-е — по физической доступности и 66-е — по функциональности транспортной сети. Суммарно столица Башкирии набрала 56,2 балла из 100 возможных.

Среди 16 городов с населением более 800 тыс. человек (не считая Москву и Санкт-Петербург) Уфа оказалась на 13 месте.

Стерлитамак в общем рейтинге занял 57 место, за год поднявшись на 12 позиций. В пятерку лидеров вошли Пермь, Екатеринбург, Новокузнецк, Нижний Новгород и Казань.

Идэль Гумеров