В Сибае пенсионерка получила компенсацию после вмешательства прокуратуры

70-летняя жительница Сибая получила компенсацию расходов на коммунальные услуги с ноября 2025 года после вмешательства городской прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, пенсионерка обратилась в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения с заявлением о назначении субсидии на оплату квартиры и коммунальных услуг, но получила отказ. При расчете совокупного дохода была учтена сумма, полученная от продажи недвижимости, пояснили в прокуратуре. После того как надзорное ведомство внесло представление на имя руководителя учреждения, заявление жительницы Сибая было удовлетворено.

Майя Иванова