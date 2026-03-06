В Удмуртии создан Штаб по развитию креативных индустрий

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал документ о создании Штаба по развитию креативных индустрий. Новый совещательный орган будет обеспечивать согласованную работу республиканских ведомств, муниципалитетов, Корпорации развития Удмуртии и представителей креативного бизнеса.

Основные задачи Штаба включают оперативное принятие решений, контроль исполнения мероприятий в сфере развития творческой сферы, организацию взаимодействия между властью и бизнесом, а также подготовку тематических мероприятий.

Председателем Штаба назначен Александр Бречалов, его заместителями стали министр экономики республики Анна Слугина и зампред Правительства Удмуртии Наталья Тойкина. Заседания Штаба будут проходить не реже одного раза в год.

Анастасия Лопатина