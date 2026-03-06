Рябков: Россия продолжает диалог с США по Украине, которого не было при Байдене

Москва рассчитывает на продолжение работы с Вашингтоном по украинскому урегулированию, работа идет. Однако публично обсуждать детали российская сторона не будет. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, сейчас «процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала» при предыдущем президенте США Джо Байдене.

«Главным приоритетом для нас в любом случае остается достижение целей СВО», — подчеркнул замминистра иностранных дел. Господин Рябков добавил, что Россия рассматривает как дипломатический, так и военный пути.