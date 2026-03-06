В Астраханской области семилетний мальчик погиб, провалившись под лед
В Астраханской области на реке Ахтуба погиб семилетний ребенок. Мальчик провалился под лед в Харабалинском районе. Следственные органы начали процессуальную проверку, сообщили в региональном СУ СКР.
В Астраханской области на Ахтубе под лед ушел семилетний ребенок
Фото: t.me / astr_sledcom30
Известно, что инцидент произошел сегодня возле села Михайловка. Ребенок гулял по замерзшей реке, лед проломился, и мальчик пошел ко дну. Сейчас ведутся следственные действия.
Астраханские следователи призывают жителей региона не допускать нахождения детей на льду и при необходимости возвращать их на берег. Кроме того, должностных лиц муниципалитета просят принять меры по обеспечению безопасности людей на воде в зимне-весенний период.