Из украинского плена вернулись еще двое военных из Челябинской области

В результате обмена пленными 6 марта в Россию вернулись 300 военнослужащих. Среди них два жителя Челябинской области, сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем Telegram-канале.

В РФ вернулись 42-летний житель Магнитогорска и 36-летний копейчанин. Оба проходили службу по контракту и находились в плену с 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 марта два южноуральца вернулись из украинского плена в Россию в составе группы обмена из 200 военных.