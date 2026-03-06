В Ульяновске упавшая с крыши магазина глыба льда расплющила автомобиль
В пятницу утром в Ульяновске произошло ЧП — с крыши магазина «находка», размещенного в здании торгово-розничной базы на проспекте Гая, 100, съехала глыба льда, которая повредила стоящий рядом грузовой автомобиль и полностью расплющила припаркованный автомобиль Lada Priora. Об этом в пятницу утром сообщал ряд Telegram-каналов, ссылаясь на сообщения очевидцев, приславших видео и фотографии инцидента.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Как отмечают очевидцы, к счастью, в этот момент никого не оказалось в легковом автомобиле и рядом с ним, жертв и пострадавших удалось избежать.
Глава управления информационной политики мэрии Ульяновска Андрей Шафиров сказал «Ъ-Волга», что в администрации города в курсе инцидента. По его словам, «буквально два дня назад мэр Ульяновска Александр Болдакин заслушивал информацию главы Железнодорожного района Ульяновска по наведению порядка в связи с обильными снегопадами, в том числе — на крышах оптовой базы на проспекте Гая, 100». По словам господина Шафирова, про этой оптовой базе и раньше было много нареканий в связи с наличием грязи и мусора. «Видимо, по этому объекту назрело принятие какого-то системного решения, тем более потребность в нем уже стала далеко не такой, как раньше»,— заметил глава управления. Он также сказал, что и собственникам помещений, и всем арендаторам (всего их 55) были выданы предписания о срочной очистке крыш от снега и наледи. Но, судя по всему, они их так и не исполнили»,— добавил Андрей Шафиров. Какие будут предприняты меры наказания к виновным, в мэрии сказать не могли, заметив, что владелец расплющенного автомобиля вправе подать иск к владельцу здания с требованием компенсации за уничтоженный автомобиль. В свою очередь администрация готова оказать ему содействие в части предоставления документов о том, что все предприниматели и арендаторы были предупреждены о своей ответственности.
Напомним, 3 марта по факту выполнения работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к падению наледи на полуторагодовалую девочку с крыши магазина «Гулливер» в Заволжском районе Ульяновска, в результате чего ребенку был нанесен вред здоровью, следственное управление СКР возбудило уголовное дело (ч.1 ст. 239 УК РФ, от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы).