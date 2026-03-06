В Ульяновске упавшая с крыши магазина глыба льда расплющила автомобиль

В пятницу утром в Ульяновске произошло ЧП — с крыши магазина «находка», размещенного в здании торгово-розничной базы на проспекте Гая, 100, съехала глыба льда, которая повредила стоящий рядом грузовой автомобиль и полностью расплющила припаркованный автомобиль Lada Priora. Об этом в пятницу утром сообщал ряд Telegram-каналов, ссылаясь на сообщения очевидцев, приславших видео и фотографии инцидента.

Как отмечают очевидцы, к счастью, в этот момент никого не оказалось в легковом автомобиле и рядом с ним, жертв и пострадавших удалось избежать.

Глава управления информационной политики мэрии Ульяновска Андрей Шафиров сказал «Ъ-Волга», что в администрации города в курсе инцидента. По его словам, «буквально два дня назад мэр Ульяновска Александр Болдакин заслушивал информацию главы Железнодорожного района Ульяновска по наведению порядка в связи с обильными снегопадами, в том числе — на крышах оптовой базы на проспекте Гая, 100». По словам господина Шафирова, про этой оптовой базе и раньше было много нареканий в связи с наличием грязи и мусора. «Видимо, по этому объекту назрело принятие какого-то системного решения, тем более потребность в нем уже стала далеко не такой, как раньше»,— заметил глава управления. Он также сказал, что и собственникам помещений, и всем арендаторам (всего их 55) были выданы предписания о срочной очистке крыш от снега и наледи. Но, судя по всему, они их так и не исполнили»,— добавил Андрей Шафиров. Какие будут предприняты меры наказания к виновным, в мэрии сказать не могли, заметив, что владелец расплющенного автомобиля вправе подать иск к владельцу здания с требованием компенсации за уничтоженный автомобиль. В свою очередь администрация готова оказать ему содействие в части предоставления документов о том, что все предприниматели и арендаторы были предупреждены о своей ответственности.

Напомним, 3 марта по факту выполнения работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к падению наледи на полуторагодовалую девочку с крыши магазина «Гулливер» в Заволжском районе Ульяновска, в результате чего ребенку был нанесен вред здоровью, следственное управление СКР возбудило уголовное дело (ч.1 ст. 239 УК РФ, от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск