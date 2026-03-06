Из украинского плена вернулись еще трое прикамских военнослужащих

В ходе второго дня обмена пленными из Украины в России возвращены трое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Сегодня в рамках Женевских договоренностей состоялась вторая часть обмена военнопленными по формуле 300 на 300, вернулись домой сразу трое наших земляков — бойцы из Соликамска, Краснокамска и Красновишерска», — написал господин Сапко на своей странице в соцсети.

Вчера из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Прикамья – жители Чусового и Березников.