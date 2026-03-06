Полицейские задержали в Кудрово закладчицу с килограммом наркотиков

Полицейские задержали 45-летнюю жительницу Кудрово, подозреваемую в распространении запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По оперативным данным, ранее судимая женщина работала закладчицей на интернет-магазин.

При обыске в квартире задержанной на Пражской улице полицейские обнаружили полимерный пакет с мефедроном массой 547 гр., а также еще четыре пакета с неизвестным веществом, которое направлено на экспертизу.

Кроме того, оперативники изъяли два тайника с наркотиками, оборудованные у домов 22 по Товарищескому проспекту и 34 корпус 1 по улице Дыбенко. Общий вес изъятых веществ составил около 700 граммов.

Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Андрей Маркелов