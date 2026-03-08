Визионеры модной индустрии

«Антверпенская шестерка»

(The Antwerp Six), MoMu (Антверпен) С 28 марта до 17 января 2027 года

Музей моды Антверпена открывает выставку, посвященную 40-летию модного дебюта так называемой «Антверпенской шестерки». В 1986 году шестеро бельгийских дизайнеров — Дирк Биккембергс, Анн Демельмейстер, Вальтер ван Бейрендонк, Дрис ван Нотен, Дирк ван Сен и Марина Йе — вместе отправились покорять Лондон. Для бельгийской моды этот десант стал настоящим международным прорывом, утвердившим Антверпен в качестве одной из модных столиц мира. Для «Антверпенской шестерки» все началось с обучения на ставшем знаменитым факультете моды в Королевской академии изящных искусств. С этого же начинается и экспозиция в MoMu. Далее следует раздел о поездке в Лондон — с общим стендом и совместным показом коллекций. Кураторов в первую очередь интересует сам феномен «Антверпенской шестерки», стихийно объединившей несколько самостоятельных творческих единиц, но воспринятой как единой целое. Явление Antwerp Six утвердило бельгийскую моду на многие поколения вперед, хотя впоследствии каждый из шести дизайнеров продвигал свою сольную карьеру. Выставочный проект стал первой попыткой собрать в одном пространстве их архивные вещи, эскизы и учебные работы, а также свидетельства громкого успеха на Лондонской неделе моды 40-летней давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MoMu Antwerp Ann Demeulemeester, Patrick Robyn Фото: MoMu Antwerp Dirk Bikkembergs, Luc Williame Фото: MoMu Antwerp Dries Van Noten Фото: MoMu Antwerp Walter Van Beirendonck Фото: MoMu Antwerp Dirk Van Saene Следующая фотография 1 / 6 Фото: MoMu Antwerp Ann Demeulemeester, Patrick Robyn Фото: MoMu Antwerp Dirk Bikkembergs, Luc Williame Фото: MoMu Antwerp Dries Van Noten Фото: MoMu Antwerp Walter Van Beirendonck Фото: MoMu Antwerp Dirk Van Saene

«Живой музей моды»

(Le Muse Vivant de la Mode), Fondation Cartier pour l’art contemporain (Париж) С 6 по 21 марта

Фонд современного искусства Cartier предлагает новый формат фэшн-экспозиции. Куратором проекта и автором манифест «Живого музея моды» выступил историк моды Оливье Сайяр. Его музей, в отличие от традиционных, представляющих моду как статичный объект, возвращает жизнь одежде посредством движения, жеста и интимности. Каждый день, с 8 по 21 марта, в 17 часов Сайяр устраивает перформансы — не привычное подиумное зрелище или призыв к потреблению, но акт созерцания. Бежевые льняные платья, надетые на живых моделей, выступают в роли передвижных экранов для демонстрации вышедших из моды аксессуаров, фрагментов выцветшей одежды, изношенных костюмов. Вместо готовых изделий — процессы кроя, драпировки, примерок — дань уважения ручному труду швей и портных, часто остающихся незамеченными в финальном дефиле. В индустрии, одержимой скоростью и шумом, Сайар создает моменты глубокой тишины, позволяя ткани, форме и человеческому телу говорить без слов. «Живая» мода лишается коммерческой оболочки, отменяя быстрые одноразовые тренды, обнажая свою внутреннюю поэзию и красоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Следующая фотография 1 / 5 Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier Фото: Fondation Cartier

«Андре Леон Телли: Стиль навсегда»

(Andre Leon Talley: Style Is Forever), SCAD Fash (Лакост, Франция) С 1 апреля до 31 октября

Андре Леон Телли — фигура заметная во всех отношениях. Благодаря своей яркой личности и уникальному незабываемому стилю, он остается одним из самых влиятельных персонажей в мире моды, даже после своей смерти (Телли скончался в январе 2022 года, в возрасте 73 лет). Выставка «Андре Леон Телли: Стиль навсегда» уже прошла в Колледже Искусства и Дизайна в Саванне (США, штат Джорджия). Легенда стиля, человек необыкновенного вкуса и широты взглядов, Телли был ментором и большим другом Savannah College of Art and Design — он завещал Колледжу свою личную коллекцию одежды, аксессуаров, фотографий. После его смерти все это стало частью постоянной коллекции SCAD Fash и теперь путешествует по миру. Ближайшая выставка откроется 1 апреля в городе Лакост, во французском Провансе. В этой главе рассказ о наследии стиля Андре Леона Телли будет пронизан его тесной связью с Францией и парижской высокой модой. Телли глубоко изучал французскую литературу в американских университетах, а на исходе жизни в 2021 году был удостоен звания кавалера Ордена искусств и литературы, высшей культурной награды Франции. В Лакост привезут новую подборку из 23 его образов — вещи Карла Лагерфельда для Chanel, Николя Гескьера для Balenciaga, Dior эпохи Джона Гальяно, Ива Сен-Лорана, Herms и Roger Vivier. Одежда по традиции будет экспонироваться на манекенах, полностью копирующих живого героя выставки, — они были специально изготовлены выпускником SCAD Стивеном Хейсом. В экспозицию также войдут восемь вечерних платьев, которые носили подруги Телли — Рене Зеллвегер, Энн Хэтэуэй, Анна Винтур и Лорен Санто-Доминго, а также личные вещи покойного, включая фотографии, письма, книги, произведения искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андре Леон Телли и Анна Винтур, 1999 год Фото: Rose Hartman / Getty Images Андре Леон Телли, 2009 год Фото: Dimitrios Kambouris / FilmMagic Андре Леон Телли, 2011 год Фото: Kristen Somody Whalen / WWD / Penske Media / Getty Images Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Следующая фотография 1 / 8 Андре Леон Телли и Анна Винтур, 1999 год Фото: Rose Hartman / Getty Images Андре Леон Телли, 2009 год Фото: Dimitrios Kambouris / FilmMagic Андре Леон Телли, 2011 год Фото: Kristen Somody Whalen / WWD / Penske Media / Getty Images Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash Фото: SCAD Fash

«Джентльмен — мужской стиль и ювелирные украшения»

(The Gentleman — Style and Jewellery for Men), Palazzo Morando (Милан) До 27 сентября

Кураторы выставки в миланском палаццо Морандо предприняли попытку исследовать эстетику мужской моды, выстраивая диалоге между костюмом и декоративными элементами. Тщательно отобранные предметы одежды и ювелирные изделия (среди прочих представлены крупные бренды Buccellati, Bulgari, Cartier, Damiani и небольшие семейные фирмы, как Grimoldi Milano или Margherita Burgener) служат не только свидетельством персонального стиля, но также маркерами роли и статуса личности в обществе. Историческая перспектива охватывает период с XVIII века до наших дней. Если в начале 1700-х годов европейские мужчины высокого социального положения с легкостью носили изысканные украшения и декоративные аксессуары, то подъем буржуазии в XIX столетии заставил их принять более сдержанный образ, выбирая функциональные украшения. XX век привел к еще большему упрощению и стандартизации мужской моды, но одновременно стал свидетелем рождения нового творческого класса интеллектуалов, поэтов, художников, которые вернули украшению функцию инструмента самовыражения. Современные изделия вышли за рамки традиционных представлений о мужественности и женственности, приняв гендерно-нейтральный подход. Они выразительны, концептуальны и индивидуальны. Среди спонсоров выставки муниципалитет Милана и итальянская ассоциация Camera Nazionale della Moda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Palazzo Morando Фото: Palazzo Morando Фото: Palazzo Morando Следующая фотография 1 / 3 Фото: Palazzo Morando Фото: Palazzo Morando Фото: Palazzo Morando

Нина Спиридонова