ФосАгро даёт мощный импульс развитию системы образования

Ведущий отечественный производитель минеральных удобрений в рамках своей образовательной стратегии поддерживает среднее профессиональное и высшее образование, делая вклад в подготовку будущих высококвалифицированных специалистов для промышленности.

Учёные олимпийцы

Поволжский колледж технологий и менеджмента (ПКТиМ) г. Балаково – один из образовательных центров, которые поддерживает ФосАгро. Хотя в городе, кажется, иных просто нет: компания сотрудничает со всеми учреждениями среднего профессионального образования: выделяет средства на ремонты аудиторий, приобретение методического оборудования. Промышленно-транспортному техникуму (БПТТ) им. Н.В. Грибанова, например, подарила самосвал – чтобы будущие автослесари ещё на стадии обучения знали, с какой техникой им придётся работать в будущем. Ремонтируются и оснащаются химические лаборатории Балаковского инженерно-технологического института (БИТИ НИЯУ МИФИ). А в ПКТиМ в прошлом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» открылся первый в регионе химический кластер. И ФосАгро выступила его ключевым индустриальным партнёром. Сегодня на базе колледжа готовятся будущие аппаратчики, лаборанты и контролёры качества продукции. Здесь повышают свою квалификацию действующие сотрудники балаковского подразделения компании, они же делятся своим практическим опытом с будущими коллегами.

А недавно в стенах ПКТиМ прошла Олимпиада - не спортивная, а химическая. Она объединила восемь студентов профильных специальностей из Саратова, Вольска и Балаково, а также тридцать школьников из 15 городских школ, ученикам которых предстояло пройти два этапа: сначала тесты с вопросами про великие открытия и факты из мира науки, затем практика - смешивание реагентов, получение углекислого газа.

Для студентов организаторы приготовили испытания посерьёзнее. Три часа напряжённой работы: собрать установку, провести взвешивание на аналитических весах, исследовать пробу на спектрофотометре, определить содержание меди в веществе, рассчитать концентрацию, вычислить погрешность и зафиксировать результат.

— Я так усердно готовилась, столько опытов переделала, но всё равно не знала, чего ожидать, — призналась Кристина Зарипова, студентка ПКТиМ, занявшая в итоге первое место. — Волнение зашкаливало. Но когда вошла в родную лабораторию, руки перестали дрожать. Здесь всё знакомо, оборудование знаю. Мы в колледже постоянно работаем с приборами, которые установлены в Балаковском филиале АО «Апатит» компании «ФосАгро», которая создала нам идеальные условия для получения образования.

Где родился – там научился

Идеальные условия, о которых упомянула победительница олимпиады, ФосАгро создаёт не только для повышения уровня образования, но и для того, чтобы молодые люди не стремились уезжать из родных городов: учились здесь, работали, создавали семьи. То есть её подход к развитию системы образования – больше, чем просто забота о красоте помещений и современности методического оборудования. БИТИ, ПКТиМ, БПТТ и другие ссузы Балакова – яркие примеры успешности такого подхода. А ведь немало их и в других регионах присутствия компании.

Например, на днях представитель Кольского Заполярья в Совете Федерации Елена Дягилева посетила Мурманский арктический университет (МАУ), его филиалы в Кировске и Апатитах. – Это один из передовых вузов страны, который тесно сотрудничает с компанией «ФосАгро», которая в этом году отмечает 25-летие. В Мурманской области находится базовое предприятие Группы - горно-обогатительный комплекс «Апатит». Именно его производственные мощности стали практической основой для подготовки студентов МАУ, так же, как производства минеральных удобрений в Волхове, Череповце и Балакове становятся базой для практических занятий студентов местных техникумов, колледжей и вузов.

В рамках своего визита Елена Дягилева обсудила с командой филиала МАУ в Апатитах масштабный проект, реализуемый на средства компании «ФосАгро», - создание Высшей школы по подготовке горных инженеров на базе вуза. Сегодня проект находится в активной фазе реализации. За три года, на которые рассчитана дорожная карта предстоит сделать многое. Объём инвестиций компании в реализацию проекта около 3 млрд рублей!

- Мы минимум на 30% увеличим количество бюджетных мест по очной форме обучения по специальностям «Геология», «Горные машины и оборудование», «Подземные и открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых» и другим востребованным профессиям. Кроме того, появятся такие направления подготовки, как «Маркшейдерское дело», «Строительство горных предприятий и подземных сооружений», а также «Строительство уникальных зданий и сооружений», - рассказала директор филиала МАУ в городе Апатиты Ольга Островская. - В вузе открываются новые лаборатории с самым современным оборудованием. Полным ходом идет процесс развития университетского кампуса: строится новое общежитие со всеми условиями для комфортной жизни, учёбы и отдыха студентов.

Ольга Островская добавила, что будущие горные инженеры будут заниматься на уникальном Учебном полигоне, организованном на действующем Расвумчоррском руднике Кировского горно-обогатительного комбината. Здесь студенты смогут отрабатывать практические навыки в условиях реального производства. Так же на полигоне появятся аудитории для теоретических занятий, залы, в которых будущие горные инженеры смогут оттачивать полученные знания на практике. При этом учебными пособиями для них будут служить настоящие горные машины и оборудование.

В компании убеждены, что со временем в Апатитском филиале МАУ будут готовить горных инженеров не только для предприятий агрохимического холдинга, но и для всей горнодобывающей индустрии арктического региона.

- Активно развивающейся Арктике необходимы высококвалифицированные профессионалы инженерно-технического, естественно-научного и IT-направления. Это соответствует научно-технологической повестке страны и запросу рынка труда в целом, - отметил ранее председатель наблюдательного совета вуза, первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. -Поэтому важно, что местные талантливые ребята смогут получать передовое высшее образование в Мурманске и в создаваемой на базе филиала МАУ в Апатитах Высшей школе подготовки горных инженеров. Не уезжать с малой Родины, а начинать профессиональную карьеру в родном городе.