На дорогах Тюменской области проведут проверки водителей на трезвость

В выходные дни на дорогах Тюменской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Мероприятия будут проведены на федеральных и региональных автодорогах, а также в отдельных населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала года сотрудники ГАИ задержали 903 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным начальника регионального управления Андрея Миллера, в этом году отмечается рост числа ДТП, вызванных пьяными водителями, в результате которых погибли три человека и 26 получили травмы.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что каждый 15-й дорожный инцидент связан с управлением транспортом в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательными к проблеме пьяного вождения и сообщать в полицию о подозрительном поведении водителей, а также о фактах управления транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков.