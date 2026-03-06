На дорогах Тюменской области проведут проверки водителей на трезвость
В выходные дни на дорогах Тюменской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Мероприятия будут проведены на федеральных и региональных автодорогах, а также в отдельных населенных пунктах.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
С начала года сотрудники ГАИ задержали 903 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным начальника регионального управления Андрея Миллера, в этом году отмечается рост числа ДТП, вызванных пьяными водителями, в результате которых погибли три человека и 26 получили травмы.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что каждый 15-й дорожный инцидент связан с управлением транспортом в нетрезвом виде.
Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательными к проблеме пьяного вождения и сообщать в полицию о подозрительном поведении водителей, а также о фактах управления транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков.