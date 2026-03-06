Бывшего полицейского оштрафовали на 250 тыс. руб. за слежку за девушкой в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшего сотрудника МВД Алексея Орехова. Ему назначили штраф 250 тыс. руб., сообщила пресс-служба городских судов.

Как установил суд, фигурант получал информацию о своей девушке через систему ГАИ в 2024-2025 годах. У самого господина Орехова не было доступа к системе, поэтому он обратился за помощью к коллегам. При этом он утверждал, что информация нужна ему по работе. В результате полицейский получил данные об автомобиле возлюбленной, а также о ее передвижениях за полгода.

Мужчина не признал вину и заявил, что потерпевшая сама просила следить за ней. На момент слежки Алексей Орехов работал старшим оперуполномоченным отдела управления по борьбе с киберпреступлениями петербургского ГУ МВД.

Никита Черненко