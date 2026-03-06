Сам себе не свидетель

Налогоплательщик, в отношении которого проводится проверка, не может привлекаться в качестве свидетеля по обстоятельствам его собственной деятельности, разъяснил Конституционный суд (КС). Появление практики таких вызовов было вызвано отсутствием у налоговиков возможности привлечь проверяемых к ответственности за неявку для дачи пояснений — для игнорирующих же «приглашение» свидетелей сейчас предусмотрены штрафы. Юристы отмечают, что решение КС касается физлиц и индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них, впрочем, полагают, что его можно расширить и на гендиректоров компаний.

Конституционный суд опубликованным 5 марта решением фактически пресекает практику вызова проверяемого налогоплательщика на допрос в качестве свидетеля и его привлечения к ответственности за неявку. Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, оказавшегося в такой ситуации,— штраф за неявку (500 руб.) он пытался оспорить в суде, настаивая на том, что проверяемое лицо не может быть свидетелем по своему же делу.

Суды встали на сторону налоговиков, ссылаясь на то, что в Налоговом кодексе (НК) нет ограничений для вызова проверяемого в качестве свидетеля. К тому же ему могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля, что, как было указано судами, «отвечает определению свидетеля».

КС пришел к выводу, что положения НК не предполагают признания проверяемого лица свидетелем в отношении обстоятельств его собственной деятельности.

Смешение статусов искажает их процессуальные различия и «само существо» свидетельских показаний как отдельного вида доказательств. Более того, подчеркнули в КС, такой подход «вступал бы в противоречие с принципами конституционной законности и недопустимости принуждения свидетельствовать против себя и своих близких».

КС отмечает, что подобная практика порождена тем, что в НК нет санкций для самих проверяемых налогоплательщиков за неявку без уважительных причин для дачи пояснений,— не имея механизмов реагирования, налоговые органы «прибегают к ненадлежащим правовым средствам». Для решения этой проблемы, добавил суд, законодатель вправе ввести налоговую ответственность для таких случаев.

Как пояснили “Ъ” в ФНС, при проведении проверочных мероприятий налоговый орган в случае сомнений в правильности уплаты налогов и тем более обнаружения признаков нарушения обязан истребовать необходимую информацию у налогоплательщика — отказ от ее предоставления препятствует «нормальному ходу» проведения проверки.

«Как справедливо отметил КС», добавили в ФНС, налогоплательщик, не являясь без уважительных причин для дачи пояснений, «противодействует налоговому контролю и недобросовестно отказывается от взаимодействия». Сотрудничество, подчеркивают в службе, способствует определению действительного размера обязательств. Планируется ли подготовка законопроекта об ответственности за неявку для дачи пояснений, в ФНС не сообщили.

Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Иван Цветков отмечает, что вызов налогоплательщика на допрос в качестве свидетеля — инструмент, которым налоговые органы пользуются активно и повсеместно, в том числе в отношении физлиц и ИП.

Суды, добавляет он, оценивали законность штрафов за неявку по-разному. По словам же партнера ФБК Legal Эдуарда Гюльбасарова, это не самая распространенная практика — чаще вызывают для дачи пояснений.

Подход КС, подчеркивает Иван Цветков, касается прежде всего деятельности физлиц и ИП. В отношении руководителей, учредителей или сотрудников организаций ситуация иная — их показания, поясняет он, связаны с деятельностью компании и не затрагивают напрямую личные интересы.

«Формально позиция КС не затрагивает ситуации, когда налогоплательщик — юрлицо, а на допрос вызывают его гендиректора»,— говорит партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх.

По его мнению, подход КС можно распространить и на такие случаи — гендиректор является ответственным за действия компании лицом, соответственно, на него должны распространяться те же гарантии. В целом же, отмечает Эдуард Гюльбасаров, постановление КС не повлияет на добросовестных налогоплательщиков, которые являются по вызову, но «заставит налоговые органы более творчески» подойти к стимулированию тех, кто этого не делает.

Евгения Крючкова, Анна Занина