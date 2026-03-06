Директора уральской школы оштрафовали из-за нарушений работы ЧОП
Директор средней школы в Красноуральске (Свердловская область) был оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта, сообщили в пресс-службе судов региона. Судебное разбирательство было инициировано после проверки, проведенной надзорным органом совместно с Росгвардией.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В ходе инспекции были выявлены недостатки в работе частного охранного предприятия «Горец», которое по контракту обеспечивает безопасность учебного заведения и контроль доступа.
Директор не явился в суд, но направил письменное согласие с протоколом о правонарушении. Судья учел отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания.
«При назначении наказания суд исходил из принципа неотвратимости ответственности за правонарушения, касающиеся безопасности объектов с массовым пребыванием людей»,— прокомментировали в пресс-службе судов Свердловской области.