Нижегородской губернатор рассказал Путину о бизнес-инкубаторах для ветеранов СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным поднял тему поддержки предпринимательской деятельности участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы региона, власти субъекта подготовили специальные «бизнес-инкубаторы» к возвращению ветеранов с фронта.

Изучая материалы к докладу губернатора, Владимир Путин попросил Гленба Никитина рассказать о судьбе программы, направленной на поддержку бизнес-начинаний ветеранов: «Я смотрю, здесь программа у вас: "СВОе дело". "СВО" и "дело" – "СВОе дело". Это идет направление?».

Губернатор объяснил, что некоторых ветеранов еще необходимо подготовить к успешному ведению предпринимательской деятельности, но есть и те, кто уже готов. «Надо понимать, что это в первую очередь рассчитано уже на возвращение с позиций,— подчеркнул господин Никитин.— Мы к этому готовимся. То есть вся инфраструктура для бизнеса, бизнес-инкубаторы – все на это настроены».

Общая сумма, которую в Нижегородской области направили на поддержку участников СВО, по словам главы региона, составила 47 млрд руб.

Степан Мельчаков