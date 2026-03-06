Среднемесячная зарплата в Удмуртии в 2025 году составила 78 тысяч рублей

По итогам 2025 года среднемесячная начисленная зарплата в Удмуртии составила 77,9 тыс. руб., что на 17,7% больше, чем в 2024 году. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 7,3%.

Наивысший уровень доходов зафиксирован в организациях по добыче полезных ископаемых (113 тыс. руб.), в области информации и связи (111 тыс. руб.) и финансовой и страховой деятельности (106 тыс. руб.). В крупных и средних организациях Ижевска зарплата составила 94,9 тыс. руб.

Анастасия Лопатина