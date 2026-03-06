Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 2025 год сократилась на 40%

Чистая прибыль российского агрохолдинга «Русагро» по МСФО за 2025 год снизилась на 40% по сравнению с показателями годом ранее, до 20 млрд руб. Это следует из данных отчетности компании.

Скорректированный показатель EBITDA «Русагро» увеличился на 11%, до 56 млрд руб. За 2025 год выручка компании достигла рекордных показателей — 369 млрд руб. (+17% год к году).

Выручка мясного бизнеса компании выросла на 71% по сравнению с показателями 2024 года, до 38,9 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась до 14,5 млрд руб. (+8% г/г). Выручка масложирового бизнеса составила 14,5 млрд руб., увеличившись на 7% за год.

«Русагро» — один из лидеров по производству масложировой продукции, сахара и мяса в России. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника», «Ряба», «Готовим дома» и пр. Также группа выращивает зерновые, масличные и сахарную свеклу.