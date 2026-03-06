Оренбуржье вошло в число регионов-лидеров по оформлению «Пушкинской карты»

Оренбургская область входит в число регионов-лидеров по охвату программы «Пушкинская карта»: более 60% молодых жителей в возрасте от 14 до 22 лет оформили карты. Они уже потратили 55 млн руб. на культурные мероприятия, из которых 29 млн руб. пришлись на посещение кино. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ, оператора программы.

Программа «Пушкинская карта» реализуется совместно Минкультуры, Минцифры и ВТБ. Она направлена на повышение доступности культурных мероприятий для молодежи. Каждый участник получает ежегодно субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно использовать только на билеты в театры, музеи, концерты и кинотеатры.

Сегодня в программе участвуют более 12 тыс. культурных организаций из всех регионов России. Количество доступных мероприятий превышает 55 тыс. Полный список мероприятий доступен на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».

Андрей Сазонов