Казань вошла в тройку самых популярных городов для аренды жилья на праздничные дни с 7 по 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса Суточно.ру.

Казань вошла в топ городов по спросу на аренду на 8 марта

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рейтинге наиболее востребованных направлений Казань уступила Санкт-Петербургу и Москве. В число популярных направлений для поездок на праздничные дни вошли Краснодар, Екатеринбург и Ярославль.

В целом спрос на краткосрочную аренду в этот период в России вырос на 40% по сравнению с аналогичными датами 2025 года. В среднем стоимость аренды жилья на праздничные дни составляет около 5 тыс. руб. за сутки, что на 10% выше уровня прошлого года.

Анна Кайдалова