В Самаре оставлен в силе приговор по делу об отравлении «Мистером Сидром»

В пятницу, 6 марта, Самарский областной суд оставил без изменения приговор предпринимателям Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну, признанным виновными в массовом отравлении жителей России напитком «Мистер Сидр». Ранее адвокаты осужденных потребовали закрыть уголовное дело в отношении одного бизнесмена и смягчить наказание второму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

В июне 2023 года десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии отравились напитком «Мистер Сидр». В феврале 2024 года были осуждены бывший полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников, которых признали виновными в хищении 6 тыс. л метилового спирта со склада МВД, который поставлялся для производства этого напитка.

В сентябре 2025 года Анар Гусейнов и Артем Айрапетян были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и продажа спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей»). Суд приговорил их к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно. Также бизнесмены должны будут возместить ущерб семьям погибших и пострадавших.

Предприниматели подали жалобы на приговор. Защита добивается закрытия уголовного дела Артема Айрапетяна и смягчения наказания Анару Гусейнову. Кроме того, адвокаты попросили суд исключить из приговора формулировки о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

Георгий Портнов