В Оренбурге суд рассмотрит дело об убийстве трех лиц уроженцем Республики Дагестан

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего уроженца Республики Дагестан. Ему инкриминируется совершение преступлений по пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное организованной группой, по найму), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, обвиняемый был участником организованной преступной группы Оренбуржья. В июле 2005 года за вознаграждение он нашел соисполнителя преступлений, в соучастии с которым в кафе убил «криминального авторитета». В 2006 году обвиняемый вместе с сообщником убили нового руководителя противодействующей преступной группы, расстреляв его из пистолета во дворе дома, в котором он проживал.

В августе 2007 года уроженец Республики Дагестан по указанию лидера группировки несколько раз выстрелил из автоматического оружия в члена противоборствующей криминальной группы. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

В мае прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес удары руками и ногами своей супруге по телу и голове. Затем, взяв в руки нож, угрожал ей физической расправой на почве ревности. Ранее мужчина был судим за совершение убийства.

Руфия Кутляева