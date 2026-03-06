Преступность в Удмуртии снизилась на 26% за первые два месяца года

За первые два месяца года на территории Удмуртии зарегистрировано 2,7 тыс. преступлений, что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сократилось с 43 до 13 случаев (69,8%), мошенничества — с 959 до 821 (14,4%), кражи имущества — с 877 до 776 (11,5%), в том числе кражи с банковских карт — с 225 до 177 (21,3%), а вымогательства — с 34 до 21 (38,2%).

Также наблюдается уменьшение числа преступлений, совершенных в общественных местах (20,2%), на бытовой почве (25,9%), в состоянии опьянения (24,6%) и лицами, ранее совершавшими преступления (42,3%).

В то же время зафиксирован рост числа изнасилований (с 4 до 8), разбойных нападений (с 3 до 8), грабежей (с 22 до 27) и угонов (с 2 до 4).

Анастасия Лопатина