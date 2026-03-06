ВГТУ и Нововоронежская АЭС расширяют сотрудничество в рамках инженерной школы «ЭнергоТех»

На базе Нововоронежской АЭС состоялось рабочее совещание руководства Воронежского государственного технического университета и атомной станции, посвящённое развитию инженерной школы «ЭнергоТех».

Фото: Роман Пышкин

В обсуждении приняли участие ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин, представители ректората и научного блока университета, а также директор НВАЭС Владимир Поваров и руководители подразделений.

На встрече обсудили организацию образовательного процесса в текущем учебном году. В весеннем семестре для студентов инженерной школы стартует обучение на базе Учебно-тренировочного пункта НВАЭС. В программу включены две дисциплины: «Инженерно-системные аспекты ядерной энергетики» и «Ядерная физика». В занятиях, которые начнутся в середине марта, примут участие 70 студентов. Также на встрече обсудили программы летней практики и обучение в осеннем семестре.

Помимо этого, инженерная школа «ЭнергоТех» формирует портфель научно-исследовательских направлений, ориентированных на актуальные задачи атомной энергетики. Представители Нововоронежской АЭС предложили несколько потенциальных и практико ориентированных тем для совместной с ВГТУ разработки.

«Для атомной станции важно готовить специалистов, которые понимают специфику отрасли не по учебнику, а через практику. Мы рассчитываем, что совместные проекты станут точкой роста как для университета, так и для АЭС, а для студентов — осознанным шагом в профессию», — подчеркнул Владимир Поваров.

«ЭнергоТех» — инженерная школа, которая занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Ее индустриальным партнером является Нововоронежская АЭС. Школа открылась 10 июля на базе ВГТУ, ее руководителем стал заместитель директора НВ АЭС Олег Уразов.

Расширение сотрудничества ВГТУ и Нововоронежской АЭС направлено на подготовку инженерных кадров нового поколения, способных работать с современными атомными технологиями, цифровыми инструментами и перспективными проектами развития отрасли.