Теплое воскресное утро в лесу, когда вы вдруг встречаете сойку или всматриваетесь в кропотливую работу дятла, — это не только медитация, но и отличное нейроупражнение. Исследователи из Канады заявляют: такое хобби, как бёрдвотчинг или наблюдение за птицами, помогает мозгу дольше оставаться молодым.

Ученые собрали две группы из 29 человек. В одной были опытные орнитологи, в другой — любители. Проанализировав их данные, исследователи пришли к выводу, что у профи области мозга, которые отвечают за внимание и восприятие, физически более плотные и компактные, а нейронные сети упакованы, как идеальный органайзер.

Причем такой эффект был заметен даже у пожилых бердвотчеров. Кроме того, наблюдатели за птицами, показывали лучшие результаты в запоминании лиц и в других когнитивных тестах. Как объясняют ученые, это не просто хобби: бердвотчинг требует предельной концентрации, тренировки внимания и способности удерживать в памяти тысячи деталей.

А два года назад американские исследователи провели эксперимент с участием студентов, которые часто испытывают постоянный стресс. Одна группа жила как обычно, вторая гуляла, а третья во время променадов наблюдала за пернатыми. Через пять недель итоги показали: именно третья группа вырвалась вперед с самым значительным ростом субъективного благополучия. Почему они стали счастливее, ученые до сих пор не знают, но им пришлось признать, что бёрдвотчинг работает как бесплатный антидепрессант.

Анна Кулецкая