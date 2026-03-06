Морозы до -30°С ожидаются в Удмуртии в весенние праздники

7 марта во второй половине дня в Удмуртии ожидается влияние североатлантического циклона. Как сообщает региональный Гидрометцентр, прогнозируются небольшой и умеренный снег, который усилится ночью. Ветер усилит ухудшение видимости, возможны снежные накаты и заносы на дорогах.

Температура воздуха в ночь на 7 марта составит -16..-21°С, а днем -6..-11°С. 8 марта утром температура опустится до -14..-19°С, в северных районах до -19..-22°С. Днем она не превысит -12..-17°С, в северных районах -17..-20°С.

9 марта осадки не ожидаются, порывы ветра ослабнут, однако температура продолжит понижаться: ночью -24..-29°С, днем -17..-23°С.

10 марта ночью температура вновь опустится до -24..-29°С, с вероятностью до -30°С в отдельных районах. Днем ожидается потепление до -13..-18°С и возможен небольшой снег во второй половине дня.

По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается дальнейшее потепление.

Анастасия Лопатина