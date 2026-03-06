В Самарской области питомник поставил 250 тысяч тюльпанов к 8 марта

Самарский питомник растений «Зеленая контора» поставил 250 тыс. тюльпанов в торговые сети к 8 марта. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На предприятии начали готовиться к празднику еще зимой. В этом году было высажено более 250 тыс. луковиц в отапливаемых теплицах в Безенчукском районе.

Питомник входит в ГК «Самарские овощи», выращивает комнатные цветы, садовые многолетники, декоративно-лиственные и хвойные деревья и кустарники. Растения поставляют в торговые сети, ландшафтные компании, садовые центры, розничные магазины.

Руфия Кутляева