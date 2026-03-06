В Музее истории Екатеринбурга открыли выставку о визите Александра II на Урал

Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» открылась в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ). Проект приурочен к двум датам: 165 лет с момента выхода Манифеста об отмене крепостного права в 1861 году и 145 лет со дня трагической гибели императора в результате покушения 1 марта 1881 года, сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» Фото: София Паникова Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» Фото: София Паникова

«Выставка получилась многомерная. С одной стороны сюжет, связанный с визитом Александра II в статусе наследного принца. С другой — как его реформы отразились на самом Екатеринбурге»,— рассказал директор музея Игорь Пушкарев.

По словам куратора выставки, ученого секретаря МИЕ Евгения Бурденкова, о поездке Александра Николаевича известно мало. Сотрудники музея воспроизвели маршрут 21-летнего цесаревича в столице Урала и ее окрестностях с 26 по 30 мая 1837 года. За основу взяли журналистское расследование XIX века пермского историка и краеведа Александра Дмитриева.

Экспозицию открыл фотографический вид Московской заставы, через которую экипаж въезжал в Екатеринбург. Экспозицию каждого дня дополнили игровой картой, где видно, по каким улицам проезжал наследник. Рядом с фотодокументами и газетными вырезками установлена инсталляция городского пруда: «Город был роскошно иллюминирован. Особенно привлекательную картину представлял большой городской пруд, отражавший в своих водах тысячи огоньков»,— пояснил Евгений Бурденков.

В экспозиции представлены цитаты из собрания сочинений законов Российской Империи, где упоминается Екатеринбург. Куратор привел документы об учреждении Рязанской богадельни в 1864 году, которая позже стала частью городской больницы. Рядом — указ 1861 года об основании мужской гимназии (сейчас гимназия №9). В 1863 году вышло распоряжение о формировании Екатеринбургского городского общественного банка. В 1873 году появился устав Уральской горнозаводской железной дороги.

Завершает экспозицию архивный снимок памятника Александра II на Кафедральной площади (сейчас площадь 1905 года), который был открыт в 1906 году монумент занял свое место. После того, как произошли Февральская и Октябрьская революции памятник увезли на переплавку в Верх-Исетский завод.

Выставка будет работать до 19 апреля.

София Паникова