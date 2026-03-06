В бюджет Татарстана от использования имущества и земли поступило 137,3 млн

На 1 марта этого года в бюджет Татарстана поступило 137,32 млн руб. неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы больше всего (51,34 млн руб.) поступило от аренды имущества.

Еще 16,94 млн руб. поступило от аренды земли, 6,84 млн руб. — по сервитутам, 47,52 млн руб. — от доверительного управления, 14,43 млн руб. — от реализации имущества и 0,25 млн руб. — от продажи земельных участков.

Анна Кайдалова