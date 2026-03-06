Экс-чиновница из Самарской области попала в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия

В Самарской области бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации Волжского района включили в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Решение было принято судом по иску прокуратуры, сообщает надзорное ведомство 6 марта.

Проверка выявила, что экс-чиновница подписала соглашение о перераспределении в пользу близкого родственника земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также территорий в частной собственности. При этом она не сообщила работодателю о личной заинтересованности, поэтому администрация начала проверку.

До окончания проверки бывшая муниципальная служащая уволилась по своему желанию. Прокуратура обратилась в суд с требованием изменить основание увольнения и обязать администрацию направить в уполномоченный орган сведения для включения бывшей чиновницы в соответствующий реестр.

Первая инстанция удовлетворила иск. Постановлением суда чиновницу уволили в связи с утратой доверия. Областной суд подтвердил решение, и оно вступило в силу. Сведения о бывшем руководителе управления архитектуры размещены в реестре на официальном сайте системы «Госслужба».

Георгий Портнов